В Москве завершился II Всероссийский форум классных руководителей. Его участниками стали педагоги из Мурманской области. В течение нескольких дней учителя со всей страны обсуждали наиболее актуальные вопросы современной системы образования и обменивались опытом.

«Из 64000 участников отбор прошли 1300 самых классных из классных. Из них семеро представили на форуме Мурманскую область», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

В этом году ключевыми темами форума стали организация воспитательной работы при реализации образовательных программ и классное руководство как ядро системы воспитания. Также педагоги обсудили психологию воспитания и обучения, возможности интернета как инструмента для работы современного педагога и другие актуальные вопросы.

«Все мероприятия организованы на высшем уровне. Ни один классный руководитель не остался безучастным», – отметил, учитель русского языка и литературы гимназии №7 Мурманска Ян Рюмин.

«Я не ожидала такого масштаба. Такого количества интересных и позитивных людей. Форум не только дает колоссальные знания и «прогрев» всех компетенций, он объединяет», – прокомментировала преподаватель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова.

«Все гости – профессионалы своего дела от образования, государственного управления, культуры и искусства. Все мероприятия очень интересные и продуманные. Хочется максимально впитать передовой опыт и применить в работе своей образовательной организации», – поделилась впечатлениями учитель гимназии №2 Мурманска Татьяна Бровкина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, к форуму могли дистанционно присоединиться все педагоги области. Онлайн-трансляция мероприятия проходила в сообществе форума в социальной сети «ВКонтакте». Там же доступны записи трансляций панельных дискуссий, мастер-классов и круглых столов.

Фото: https://gov-murman.ru