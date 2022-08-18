В Москву и в Санкт-Петербург из Мурманска по фиксированной стоимости: «Аэрофлот» вводит специальный тариф для пенсионеров

Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и в обратном направлении. Фиксированная стоимость билета по этим направлениям распространяется также на все прямые рейсы авиакомпании «Россия».

Стоимость билета из Мурманска в Москву составит 3500 рублей.

Стоимость билета из Мурманска в Санкт-Петербург составит 2500 рублей.

Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Продажа билетов будет доступна с 17 августа 2022 года.

Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.

Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Как сообщает региональный комитет по туризму, дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер». Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.