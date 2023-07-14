В мотострелковой бригаде Северного флота проходит подготовка расчётов РСЗО БМ-21 «Град»

На одном из полигонов отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском округе военнослужащие ежедневно совершенствуют навыки боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Офицеры-инструкторы отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие опыт участия в специальной военной операции, проводят комплексный курс подготовки военнослужащих.

Они изучают устройство и боевые возможности РСЗО БМ-21 «Град», на практике выполняют марш в назначенные районы, где отрабатывают организацию охранения, инженерное оборудование и маскировку позиций.

В ходе боевых стрельб артиллеристы совершенствуют навыки по поражению мишеней, имитирующих живую силу и легкобронированную технику противника на расстоянии до 20 километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, расчёты РСЗО БМ-21 «Град» принимают участие в практических занятиях по классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также ведению огня на максимально возможных дальностях до цели.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472948@egNews