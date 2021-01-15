В мотострелковой бригаде Северного флота проведено занятие по вождению танков Т-80БВМ

На танкодроме отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошло занятие по боевой подготовке с личным составом танкового батальона.

В ходе занятия экипажи танков Т-80БВМ совершенствовали навыки преодоления искусственных и естественных препятствий, отрабатывали передвижение одиночно и в составе подразделения. Механики-водители показали высокий уровень подготовки при преодолении противотанкового рва, колейного моста, минно-взрывных заграждений, подъёмов и спусков с разными углами наклона.

Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей, тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

Как сообщает пресс-служба СФ, танки Т-80БВМ, поступившие на Северный флот в прошлом году, успешно эксплуатируются и позволяют выполнять все поставленные задачи в условиях Крайнего Севера и Арктики.