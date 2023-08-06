В мотострелковой бригаде Северного флота проводятся занятия по вождению боевых машин

В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота проходят практические занятия по вождению боевых машин. Мотострелки выполняют вождение штатной колесной и гусеничной боевой техники: БТР, МТЛБВ, МТЛБУ, ДТ-1 «Витязь», а также автомобилей «КамАЗ» и «Урал».

Занятия проходят на одном из полигонов мотострелковой бригады в Мурманской области, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки по вождению боевых машин направлены на повышение уровня подготовки механиков-водителей к слаженным и профессиональным действиям в составе экипажей, взводов, рот при решении различных задач.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475037@egNews