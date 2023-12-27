В мотострелковой бригаде Северного флота состоялись ночные занятия по вождению боевых машин
В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота состоялись ночные занятия по вождению боевых машин.
Мотострелки выполнили вождение штатной колесной и гусеничной боевой техники: БТР, МТЛБВ, МТЛБУ, ДТ-1 «Витязь», а также автомобилей «КамАЗ» и «Урал».
Занятия проходили при сложных метеоусловиях Заполярья: сильных ветровых нагрузках, низких температурах и глубоком снежном покрове.
Механики-водители отработали навыки езды по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.
Также водители учились оказывать помощь застрявшей в снегу технике.
Тренировки по вождению боевых машин направлены на повышение уровня подготовки механиков-водителей к слаженным и профессиональным действиям в составе экипажей, взводов, рот при решении различных задач.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493229@egNews