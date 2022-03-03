В мотострелковой бригаде Северного флота состоялись учения по ведению маневренной обороны

В арктической отдельной мотострелковой бригаде Северного флота состоялись плановые ротные тактические учения по ведению маневренной обороны. Мероприятия боевой подготовки были проведены на военном полигоне в районе поселка Алакуртти Мурманской области. В них приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц боевой техники.

В ходе учений подразделения на время выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, по ходу отразили нападение авиации и диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно зараженные участки местности.

На учениях отрабатывалась тактика ведения маневренной обороны. Особое внимание было уделено слаженности действий военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов. Стрельба производилась на дальностях от 100 до 3000 м по мишеням, имитирующим бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие выполнили нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой в условиях Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411442@egNews