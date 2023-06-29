В мотострелковой бригаде Северного флота состоялись учения по ведению маневренной обороны с учётом опыта СВО

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота состоялись плановые учения по ведению маневренной обороны с учётом опыта специальной военной операции.

В ходе учения подразделения арктических мотострелков отрабатывали тактические приёмы с занятием позиций для нанесения наиболее эффективного огневого поражения противнику.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ведение огня из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов осуществлялось по мишеням, имитирующим иностранную военную технику. Её наиболее уязвимые и слабые места обучаемым демонстрировали опытные инструкторы из числа участников специальной военной операции.

Ранее арктические мотострелки изучили тактико-технических характеристики вооружения и военной техники, поставляемых Украине странами НАТО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471598@egNews