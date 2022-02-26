В Мотовском заливе Баренцева моря экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал методы противовоздушной обороны

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» принял участие в учении по противовоздушной обороне одиночного корабля в море. Мероприятие боевой подготовки состоялось в Мотовском заливе Баренцева моря.

Личный состав группы освещения воздушной и надводной обстановки выполнил учебные задачи по определению и классификации воздушных целей и по выдаче сведений боевым расчетам автоматических 57-мм артиллерийских установок. Артиллеристы десантного корабля отработали стрельбу по имитированным воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, район выполнения боевых упражнений был заблаговременно закрыт для полётов авиации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410912@egNews