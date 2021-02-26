В Мотовском заливе со спасателями Северного флота проведена тренировка по оказанию помощи аварийной подводной лодке

В Мотовском заливе Баренцева моря вчера прошла тренировка сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по варианту оказания помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. В мероприятии были задействованы экипажи спасательного судна «Георгий Титов» и подводного глубоководного обитаемого аппарата АС-34.

В процессе тренировки спасатели выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску на воду и работе на глубине, провели учение по звукоподводной связи, совершенствовали навыки маневрирования и поиска условной подводной лодки. Экипаж аппарата отработал посадку на комингс-площадку стенд-макета подводной лодки на глубине 60 метров в губе Эйна Мотовского залива.

После выполнения учебных задач автономный спасатель АС-34 был успешно поднят на борт спасательного судна «Георгий Титов».

По результатам проверки готовность спасателей к оказанию помощи подводникам положительно оценена руководством управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Тренировка спасателей носила плановый характер и была направлена на подготовку к основному зачётному мероприятию управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе предстоящего учения сил поисково-спасательного обеспечения будут отработаны элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие на глубинах до 60 метров. Спасатели осуществят поиск подводной лодки с помощью гидролокационной аппаратуры, определят ее местоположение, обследуют корпус с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки автономного глубоководного спасательного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.