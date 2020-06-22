В муниципалитетах Мурманской области идёт подготовка к следующему отопительному сезону

Ход подготовки муниципальных образований Мурманской области к предстоящему отопительному сезону обсудили сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор Андрей Чибис.

Детально о ситуации доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев.

Как следует из доклада, для обеспечения контроля утверждено постановление Правительства Мурманской области от 06.05.20 272-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020/2021 года», которое регламентирует порядок подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе.

По завершению отопительного периода 2019/2020 ресурсоснабжающими организациями проведены испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, горячего водоснабжения. Повторные гидравлические испытания пройдут в августе, перед началом нового отопительного периода. Все графики отключений потребителей в муниципальных образованиях в обязательном порядке согласовываются с органами местного самоуправления.

«Ресурсоснабжающие организации уже приступили к выполнению плановых регламентных и внеплановых ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе на котельных» – сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ.

Докладывая о формировании запаса топлива глава ведомства отметил, что по состоянию на 19 июня общие запасы топлива близки к нормативным значениям, при этом на объем запасов повлияло временное нарушение железнодорожного сообщения, которое к настоящему времени уже восстановлено. По словам министра, на сегодняшний день все контракты на закупку топлива или заключены, или на стадии подписания. Тем самым к началу отопительного периода запас топлива должен быть сформирован на нормативном уровне.

Как сообщает Министерство энергетики и жилищного хозяйства Мурманской области, в рамках исполнения мероприятий по закупке и доставке нефтепродуктов и топлива с ограниченным сроком завоза грузов в Ловозерский и Терский районы, в 2020 году с учётом софинансирования за счет средств регионального бюджета до начала отопительного периода планируется осуществить завоз 597 тонн нефтепродуктов.

В качестве меры региональной поддержки муниципальным образованиям была предоставлена субсидия в размере 91,3 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей и иных объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности. Срок завершения работ по теплоснабжению – до 1 сентября, по водоснабжению – до 1 октября, по электроснабжению – до середины октября. Соглашения о предоставлении субсидии заключены в середине мая со всеми муниципальными образованиями, ведётся работа по заключения контрактов на выполнение работ.

Дмитрий Латышев обратил внимание руководителей администраций муниципальных образований на необходимость строгого соблюдать сроки направления отчетности в министерство.

Как резюмировал министр, в данный момент риски подготовки к следующему отопительному сезону отсутствуют, работы ведутся согласно графику, все возникающие вопросы оперативно рассматриваются.