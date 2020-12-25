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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.20 12:30

В муниципалитетах Мурманской области начали вручать новогодние подарки

В регионе проходят традиционные губернаторские новогодние представления. Участников ёлок определили в муниципальных образованиях Мурманской области.

Приглашения и новогодние подарки получают ребята, проявившие в этом году свои таланты в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности. Кроме того, в этом году большая часть гостей губернаторских ёлок – это дети медицинских сотрудников, работающих в «красной зоне».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  всего в новогодних представлениях примут участие 3900 детей. Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией они пройдут в онлайн-формате – с 22 по 27 декабря.

 

 

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