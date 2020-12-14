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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 17:10

В муниципалитетах Мурманской области назначат ответственных за качество ответов на обращения граждан

Итоги мониторинга отработки сообщений северян в социальных сетях, СМИ и на портале «Наш Север» представила сегодня на оперативном совещании министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина.

Данные предоставлены Центром управления регионом. С 5 по 11 декабря зафиксировано 536 сообщений – это на 26% больше, чем на прошлой неделе. Главные темы – «ЖКХ», «благоустройство», «дороги», «здравоохранение», «коронавирус» и «безопасность».

Анализ обращений показал, что часто северяне не знают, куда обратиться за решением бытовых и коммунальных проблем: управляющие компании не всегда реагируют на жалобы. По словам Зинаиды Разживиной, по-разному реагируют и органы местного самоуправления, на отработку к которым попадают обращения: есть конкретные ответы с указанием, когда будет решена проблема, часть ответов переадресовывает заявителя к специалистам других организаций.

«Бывают и ответы, в которых ответственные сообщают, что проблема будет решена в ближайшие дни. Это очень растяжимое понятие, которое не должно использоваться в ответах жителям. Всегда должен быть указан конкретный срок решения проблемы», – отметила глава ведомства.

По мнению губернатора Андрея Чибиса, в каждом муниципалитете должен быть определен заместитель главы администрации, который будет нести ответственность за качественные и оперативные ответы на сообщения граждан.

«Есть соответствующее постановление о том, как отрабатываются жалобы. Никакой переадресации «обращайтесь туда-то» в данном случае быть не может. При необходимости мы внесём нормативные изменения, запрещающие подобного рода пересылку. За нарушение данного постановления будет прописана соответствующая дисциплинарная ответственность. Для этого портал «Наш Север» и существует, чтобы решать проблемы людей, а не отписываться от них», – подчеркнул глава региона.

Как напоминает Министерство цифрового развития Мурманской области, чтобы отправить сообщение на портал «Наш Север», необходимо зарегистрироваться или войти через учётную запись сервиса «Госуслуги». Далее в разделе «Сообщения» на стартовой странице нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.

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