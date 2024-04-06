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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 15:00

В муниципалитетах Мурманской области приступили к проведению комплексных кадастровых работ

Управление Росреестра по Мурманской области рассказало о ходе проведения комплексных кадастровых работ (ККР) на территории Мурманской области в 2024 году.

В Мурманской области в текущем году ККР проводятся в кадастровых кварталах десяти муниципальных образований Мурманской области: в Кольском, Ловозерском и Ковдорском районах, в г. Апатиты, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г. Мончегорск и г. Кировск.

На территории каждого из указанных муниципалитетов области на сегодняшний день заключены первые контракты на выполнение ККР и началось проведение работ. Заказчиками работ являются органы местного самоуправления этих муниципальных образований. Исполнителями работ выступают как местные организации, так и организации из других регионов России.

«На проведение комплексных кадастровых работ в этом году впервые предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Всего выделено порядка 9,1 миллиона рублей, из них 1,8 миллиона – это деньги из федерального бюджета», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Работы проводятся в отношении более 3 тысяч земельных участков и объектов капитального строительства. По результатам проведения ККР в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены уточненные сведения о границах объектов недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, информирование граждан и юридических лиц о проведении комплексных кадастровых работ проводится путём размещения извещений на официальных сайтах и информационных щитах органов местного самоуправления муниципального округа, на территории которого планируется выполнение таких работ, а также на сайте Росреестра.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства (https://rosreestr.gov.ru/) в подразделе «Открытая служба / Статистика и аналитика / Мурманская область / Комплексные кадастровые работы / 2024».

Также информация отображается на публичной кадастровой карте (http://pkk.rosreestr.ru». В критериях поиска нужно выбрать «кварталы» и указать номер квартала, в котором проводятся комплексные кадастровые работы. В разделе «комплексные кадастровые работы» можно узнать информацию о контракте, заказчике и исполнителе работ.

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