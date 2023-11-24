В муниципалитетах Мурманской области продолжается работа по формированию планов развития туризма

В Апатитах состоялась встреча, в ходе которой представители регионального комитета по туризму и администрации города обсудили план развития туризма с предпринимательским сообществом и молодёжью.

Участники рассмотрели план первоочередных шагов, необходимый для того, чтобы Апатиты заняли достойное место в туристических программах.

При разработке планов для каждого муниципалитета есть как локальные самобытные мероприятия, тесно связанные с уникальными особенностями муниципалитетов, так и универсальные инструменты, которые помогают решить общие для всех проблемы.

К числу универсальных можно отнести необходимость разработки сценария поведения гостя. Местные жители должны пройти весь путь пребывания туриста в муниципалитете и взглянуть на себя глазами гостей. На каком транспорте и в какую точку прибывает турист, где выпьет кофе и сделает санитарную остановку, пообедает, купит сувенир, какие экскурсии, программы, выставки, концерты сможет посетить, где сможет остановиться на ночь и так далее.

«Гостеприимство – это искусство мелочей. Такой, казалось бы, простой механизм позволяет выявить как мелкие нестыковки (например, неудобное расписание межмуниципального транспорта), так и серьёзные проблемы, такие как отсутствие достаточного количества объектов показа, питания или размещения. Это даст нам возможность трезво оценить стартовые условия», – отметил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле текущего года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентствами развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели для каждого конкретного муниципалитета.

Уже разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в пять блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов» и «Маркетинг и продвижение». Также начата работа по формированию календаря событийных мероприятий региона.

Фото: https://gov-murman.ru