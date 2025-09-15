В муниципалитетах Мурманской области продолжаются традиционные совещания педагогических работников

На прошлой неделе в семи муниципальных образованиях Мурманской области – в Мончегорске, Североморске, Полярных Зорях, Печенгском, Кировском, Терском и Ковдорском округах – состоялись совещания педагогических работников.

В их работе приняли участие вице-губернатор Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки региона Диана Кузнецова, заместитель министра Елена Зубрицкая, а также главы муниципалитетов.

На совещаниях были подведены итоги прошедшего учебного года и определены ключевые задачи нового периода в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

«Сегодня перед системой образования Мурманской области стоят масштабные задачи. Благодаря реализации президентских программ, поддержке губернатора и ведущих предприятий мы создаем современные условия для обучения детей, обновляем инфраструктуру. Только в этом году преобразовано 500 пространств в 200 образовательных организациях региона – от детских садов до университета. На эти цели направлено более 3,5 млрд рублей. Все эти изменения для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественное образование и развивать свои таланты», — отметила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Также на мероприятиях подробно обсудили нововведения. По инициативе главы региона Андрея Чибиса с 1 сентября увеличился норматив финансирования на учебные расходы в школах и детских садах на 10%, появилась новая номинация для спортивных и детских площадок по программе «На Севере — твой проект», на экскурсии школьников на предприятия региона выделено 30 млн рублей. Кроме того, руководителям укрупненных образовательных организаций установлены ежемесячные губернаторские доплаты. Участники затронули тему эффективности реорганизации образовательных организаций. Благодаря высвобождению материальных ресурсов сэкономленные средства муниципалитеты уже направляют на обновление школ.

Гости также поздравили педагогов с началом нового учебного года, выразили благодарность за высокий профессионализм и вручили благодарственные письма от Министерства просвещения России, губернатора Мурманской области и иные награды за значительный вклад в развитие системы образования.

