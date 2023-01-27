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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 09:30

В муниципалитетах Мурманской области пройдут встречи с семьями участников СВО

С февраля 2023 года кураторы регионального Центра поддержки семей мобилизованных проведут встречи с близкими участников СВО. Такие встречи будут проводиться на постоянной основе, сообщил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, курирующий вопросы военнослужащих и спецоперации.

Центр поддержки семей был создан на базе учреждений социальной поддержки в ноябре 2022 года для того, чтобы помогать северянам в решении любых вопросов, пока их близкие защищают интересы страны. В данный момент в муниципалитетах открыто 12 отделений Центра, которые охватывают всю область.

До начала работы Центра поддержки семей военнослужащих, в сентябре 2022 года, Единый волонтёрский центр запустил серию встреч для женщин, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, чтобы оказать им психологическую и консультационную поддержку в период мобилизации. По словам руководителя Единого волонтёрского центра Евгении Чибис, оперативно определить вектор необходимой поддержки волонтерам помог опыт организации помощи пожилым гражданам во время пандемии коронавируса, а также системная работа с жёнами военнослужащих в ЗАТО.

«Наши волонтёры начали работать с женщинами, чьи близкие участвуют в СВО, с первых дней мобилизации. По вечерам к нам на встречи приходили девушки, которые только утром проводили своих мужей на вокзал. В этот момент самым важным было – дать понять, что они не одни. Поэтому мы начали собираться в доверительной обстановке в формате вечернего клуба, это очень всех сплотило. И сейчас многие девчонки дружат и поддерживают друг друга. Сейчас, когда за каждой семьей закрепляются кураторы Центра поддержки семей военнослужащих, все запросы адресуются ответственным органам власти через них, даёт ощутимый эффект. Не в каждом регионе помощь семьям носит такой системный характер», – рассказывает Евгения Чибис.

Владимир Евменьков поблагодарил волонтёров за организацию встреч для женщин в период мобилизации. В общей сложности за несколько месяцев в Мурманске было проведено более двадцати встреч и совместных мероприятий с привлечением профессиональных психологов, юристов, а также судебных приставов и социальных работников.

«Волонтёры помогли снять часть нагрузки с кураторов в момент формирования Центра поддержки семей и это позволило сосредоточиться на первоочередных действиях. Так, в регионе в максимально сжатые сроки приняли все решения по компенсации платы за посещение детьми участников спецоперации детского сада. Сегодня среди участниц мы видим людей из соседних населённых пунктов, которые задают много вопросов. Поэтому такие встречи запустим по области, чтобы семьям не приходилось никуда ехать. Для кураторов это возможность познакомиться с семьями лично и наладить с ними контакт. Первую выездную встречу проведём в Печенгском округе», – сказал Владимир Евменьков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики по информации, встречи семей, чьи близкие участвуют специальной военной операции в Мурманске также будут продолжены, следующая состоится 8 февраля, анонс будет размещён на информационных ресурсах правительства Мурманской области. Записаться на встречи можно через кураторов Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

Фото: https://gov-murman.ru

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