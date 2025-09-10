Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 11:30

В муниципалитетах Мурманской области созданы восемь новых объектов благоустройства

Они созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». В 2025 году будут проведены работы по 66 инициативным проектам-победителям конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году. Всего за прошедшие шесть лет реализовано 382 проекта.

Программа получила широкий отклик у северян и является инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов.

Одним из ярких примеров стало воплощение проекта «ПРОдвижение» в городе Полярные Зори. Его реализация позволит повысить качество и эффективность работы по вовлечению детей и родителей к занятиям физической культурой и спортом, а также реализовать инициативу коллектива детского сада №5 о внедрении инновационной модели физического воспитания. В Полярных Зорях внимания заслуживает также проект «Мой Север – моя жизнь». Там создано образовательное пространство, которое состоит из трёх функциональных зон: краеведческой, профориентационной и патриотического воспитания.

В Мончегорске благоустроили территорию возле детского сада №29. По проекту обновили покрытие пешеходных дорожек и выполнили озеленение территории, установили малые архитектурные формы и объекты городского дизайна, элементы визуальной коммуникации и информации.

На стадионе школы №10 в Апатитах появилась беговая дорожка. Для доступа к ней произведена установка тротуаров, размещены зоны отдыха, выполнено озеленение прилегающей территории. В Мурмашах на Московской улице создан новый парк.

В Зверосовхозе и Ревде появились современные детские игровые комплексы, а в ЗАТО Видяево – спортивная площадка открытого типа.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. губернаторская программа реализуется на территории 28 муниципальных образований в 34 населенных пунктах. Отметим, что конкурсный отбор инициатив граждан по программе «На Севере – твой проект» на следующий год планируется запустить в сентябре. Информация о старте отбора и его этапах, инструкция по подаче конкурсных заявок будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553077/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Захват». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»