В муниципалитетах Мурманской области созданы восемь новых объектов благоустройства

Они созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». В 2025 году будут проведены работы по 66 инициативным проектам-победителям конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году. Всего за прошедшие шесть лет реализовано 382 проекта.

Программа получила широкий отклик у северян и является инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов.

Одним из ярких примеров стало воплощение проекта «ПРОдвижение» в городе Полярные Зори. Его реализация позволит повысить качество и эффективность работы по вовлечению детей и родителей к занятиям физической культурой и спортом, а также реализовать инициативу коллектива детского сада №5 о внедрении инновационной модели физического воспитания. В Полярных Зорях внимания заслуживает также проект «Мой Север – моя жизнь». Там создано образовательное пространство, которое состоит из трёх функциональных зон: краеведческой, профориентационной и патриотического воспитания.

В Мончегорске благоустроили территорию возле детского сада №29. По проекту обновили покрытие пешеходных дорожек и выполнили озеленение территории, установили малые архитектурные формы и объекты городского дизайна, элементы визуальной коммуникации и информации.

На стадионе школы №10 в Апатитах появилась беговая дорожка. Для доступа к ней произведена установка тротуаров, размещены зоны отдыха, выполнено озеленение прилегающей территории. В Мурмашах на Московской улице создан новый парк.

В Зверосовхозе и Ревде появились современные детские игровые комплексы, а в ЗАТО Видяево – спортивная площадка открытого типа.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. губернаторская программа реализуется на территории 28 муниципальных образований в 34 населенных пунктах. Отметим, что конкурсный отбор инициатив граждан по программе «На Севере – твой проект» на следующий год планируется запустить в сентябре. Информация о старте отбора и его этапах, инструкция по подаче конкурсных заявок будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553077/#&gid=1&pid=2