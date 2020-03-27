В муниципалитетах Мурманской области заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции
В муниципалитетах Мурманской области заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, позвонив по номеру «горячей линии», пожилые северяне смогут получить консультации о порядке действий в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также можно заказать доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, безрецептурных лекарств.
Телефоны муниципальных «горячих» линий и адреса электронной почты:
г. Кировск
8-911-801-92-75
8 (81531) 5-57-11, 4-34-18 (с 09.00 до 20.00)
kirovskcspsd@rambler.ru
г. Мурманск
8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25
murmansk.osso@yandex.ru
Ловозерский район
8-921-049-40-12 – Единая дежурная диспетчерская служба
8 (81538) 4-00-43, 4-49-90
lov.csps@yandex.ru
Печенгский район
8 (81554) 6-03-21 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
8 (81554) 5-00-35, 3-14-38
soccentre@yandex.ru
Кольский район
112
8 (81553) 3-20-50 – Единая дежурная диспетчерская служба
8 (81553) 3-55-98
kkcson@bk.ru
ЗАТО г. Североморск
8 (81537) 4-61-08, 4-85-23, 5-79-64 (с 8.00 до 18.00)
8 (81537) 5-60-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
mu_kcson@bk.ru
ЗАТО г. Островной
8 (81558) 5-03-77
8-911-310-86-30
Терский район
8 (81559) 5-18-33, 5-03-22 (с 08.00 до 20.00)
umbadeti@yandex.ru
г. Полярные Зори
8 (81532) 7-49-85, 7-28-40
8-921-152-59-94
centrpz@mail.ru
Кандалакшский район
8 (81533) 9-48-56, 7-26-17 или 8-950-891-51-83
151 или 8 (81533) 9-92-42 – Единая дежурная диспетчерская служба
kandasoc@mail.ru
г. Оленегорск
8-921-167-99-18 или 8 (81552) 5-73-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
8 (81552) 5-31-81
sochelp51@yandex.ru
г. Апатиты
8 (81555) 6-31-21 или 121 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
8 (81555) 7-66-57
kcson-apatity@yandex.ru
Ковдорский район
8 (81535) 5-01-12 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
8 (81535) 5-02-42 – приёмная главы (с 08.30 до 17.00)
8 (81535) 7-17-80
kcspsid@yandex.ru
ЗАТО Александровск
8 (81530) 6-41-45 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
8 (81551) 7-14-62,
8-931-805-25-26, 8-911-302-29-13 (с 08.30 до 18.00)
plkcon@rambler.ru
ЗАТО Заозерск
8 (81556) 3-14-77 – Единая дежурная диспетчерская служба (с 08.00 до 21.00)
szadm@zatozaozersk.ru
ЗАТО Видяево
8-909-560-54-05
г. Мончегорск
8 (81536) 7-69-17
m_kcson@mail.ru