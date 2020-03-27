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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 14:35

В муниципалитетах Мурманской области заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции

В муниципалитетах Мурманской области заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, позвонив по номеру «горячей линии», пожилые северяне смогут получить консультации о порядке действий в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также можно заказать доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, безрецептурных лекарств.

Телефоны муниципальных «горячих» линий и адреса электронной почты:

г. Кировск

8-911-801-92-75

8 (81531) 5-57-11,  4-34-18 (с 09.00 до 20.00)

kirovskcspsd@rambler.ru

г. Мурманск

8 (8152) 45-35-39,  45-36-14, 62-09-25

murmansk.osso@yandex.ru

Ловозерский район

8-921-049-40-12 – Единая дежурная диспетчерская служба

8 (81538) 4-00-43, 4-49-90

lov.csps@yandex.ru

Печенгский район

8 (81554) 6-03-21 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

8 (81554) 5-00-35,  3-14-38

soccentre@yandex.ru

Кольский район

112

8 (81553) 3-20-50 – Единая дежурная диспетчерская служба

8 (81553) 3-55-98

kkcson@bk.ru

ЗАТО г. Североморск

8 (81537) 4-61-08, 4-85-23,  5-79-64  (с 8.00 до 18.00)

8 (81537) 5-60-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

mu_kcson@bk.ru

ЗАТО г. Островной

8 (81558) 5-03-77

8-911-310-86-30

Терский район

8 (81559) 5-18-33,  5-03-22  (с 08.00 до 20.00)

umbadeti@yandex.ru

г. Полярные Зори

8 (81532) 7-49-85, 7-28-40

8-921-152-59-94

centrpz@mail.ru

Кандалакшский район

8 (81533) 9-48-56,  7-26-17 или 8-950-891-51-83

151 или 8 (81533)  9-92-42 – Единая дежурная диспетчерская служба

kandasoc@mail.ru

г. Оленегорск

8-921-167-99-18 или 8 (81552)  5-73-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

8 (81552)  5-31-81

sochelp51@yandex.ru

г. Апатиты

8 (81555)  6-31-21 или 121 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

8 (81555) 7-66-57

kcson-apatity@yandex.ru

Ковдорский район

8 (81535)  5-01-12 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

8 (81535)  5-02-42 – приёмная главы (с 08.30 до 17.00)

8 (81535)  7-17-80

kcspsid@yandex.ru

ЗАТО Александровск

8 (81530)  6-41-45 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

8 (81551)  7-14-62,

8-931-805-25-26,  8-911-302-29-13  (с 08.30 до 18.00)

plkcon@rambler.ru

ЗАТО Заозерск

8 (81556)  3-14-77 – Единая дежурная диспетчерская служба (с 08.00 до 21.00)

szadm@zatozaozersk.ru

ЗАТО Видяево

8-909-560-54-05

г. Мончегорск

8 (81536)  7-69-17

m_kcson@mail.ru

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