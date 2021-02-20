В муниципалитетах Мурманской области займутся развитием массового спорта

Одним из приоритетных направлений работы регионального правительства в текущем и последующих годах станет развитие школьного и общественно-массового спорта во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Об этом в рамках рабочей поездки в Печенгский округ сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Этот муниципалитет обладает хорошим потенциалом для поддержки спортивных движений на территории школ и в целом развития общественно-массового спорта, – отметила вице-губернатор. – Здесь расположено более ста спортивных сооружений различного назначения, есть своя детско-юношеская спортивная школа, развиваются автомобильный спорт, бадминтон, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, волейбол, восточное боевое единоборство, легкая атлетика, лыжные гонки и многие другие виды спорта».

В Заполярье первый этап совершенствования системы школьного спорта начнется с создания и развития в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов, их оснащения и организации среди обучающихся чётко выстроенного соревновательного процесса. Кроме того, в текущем году будет дан старт масштабному физкультурному мероприятию среди школьных спортивных клубов «Кубок Губернатора Мурманской области», которое пройдет на школьном, межмуниципальном и региональном уровне. Для победителей соревнований каждого уровня будут предусмотрены призы и гранты от губернатора Мурманской области, в том числе ремонт и оснащение школьных спортивных залов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области уже разработана и проходит процедуру обсуждения концепция развития общественно-массового спорта.

«Сейчас специалисты занимаются разработкой программы массового вовлечения жителей в занятия спортом, на основании которой в каждом муниципалитете будут утверждены собственные программы, – сообщила Елена Дягилева. – Также мы ожидаем, что в муниципалитетах будут созданы центры физической активности и оздоровления населения, которые займутся развитием общественно-массового спорта».