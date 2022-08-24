В муниципалитетах нашего региона продолжается подготовка к единому дню голосования

В подготовке к выборам задействовано 9 терризбиркомов, состоящих в общем количестве из 79 человек, а также 39 постоянных участковых комиссий - 361 человек. Кроме того, на судах в ЗАТО г. Североморск образовано 3 участковые комиссии, а это ещё 9 человек.

Как сообщает vk.com/izbirkom51, члены избиркомов в соответствии с законодательством проводят планомерную работу по подготовке к голосованию.

Так, уже обследованы помещения всех избирательных участков, проверено технологическое оборудование. Внимание уделено вопросам антитеррористической защищенности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, исполнения санитарных норм, обеспечения пожарной безопасности и правопорядка. И даже на одном из объектов, где размещен избирательный участок, специалистами пожарной команды успешно отработана тактика тушения пожара.

Также терризбиркомами получен весь тираж избирательных бюллетеней. Работа с бюллетенями осуществляется под охраной полиции.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239526%2Fwall-206140181_251