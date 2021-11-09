В муниципалитетах региона продолжается мониторинг уборки снега

В рамках оперативного совещания, которое 8 ноября провёл глава региона Андрей Чибис, министр энергетики и ЖКХ области Алексей Лыженков доложил о результатах ведомственного мониторинга уборки территорий муниципалитетов.

Усилившиеся в конце прошлой недели осадки поставили перед коммунальщиками задачу оперативной уборки образовавшегося снежного покрова. Так, более 50% поступивших обращений граждан были исполнены хозяйственными службами в полном объеме, при этом оставшиеся задания на проведение уборочных мероприятий продолжают реализовываться подрядными организациями.

Согласно результатам ведомственного мониторинга, за прошедшую неделю к уборке привлечено 394 единицы техники и 2934 единицы персонала. Коммунальными службами было очищено более 519 муниципальных лестниц и более 485 кровель, вывезено 11415 кубометров снега.

Что касается мероприятий по содержанию объектов и элементов улично-дорожной сети в зимний период 2021-2022 гг., то в настоящее время в 14 муниципалитетах объявлены торги на проведение указанных работ. Как подчеркнул глава ведомства, вопрос текущей уборки территорий, а также процесс заключения контрактов на следующий год находится на постоянном контроле Минэнерго и ЖКХ региона.