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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 09:00

В муниципалитетах региона снег убран в среднем на 90%

Мурманская область с начала февраля находится под активным воздействием антициклона. В некоторых муниципалитетах выпала 2-кратная норма осадков относительно месячной, что вызвало колоссальные нагрузки на все службы сферы ЖКХ.

Вопрос качества уборки территорий остаётся одним из ключевых в повестке оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Подробно о ситуации вчера доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В целом по региону процент уборки улично-дорожной сети превышает 90%. Все проблемные моменты отработаны или на стадии решения. Вместе с тем, министр отметил, что на особом контроле находится уборка территорий Ревды, Кандалакши, Заозерска, Оленегорска и Печенгского муниципального округа.

По итогам проведенного министерством мониторинга для оперативного устранения последствий снегопада направлено 464 ед. муниципальной техники, 325 ед. техники от управляющих компаний. Общее количество задействованного персонала – 2979 человек. Более 200 человек было временно привлечено для общественных полезных работ.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, за прошедшую неделю на «горячую линию» ЖКХ поступило 206 обращений от жителей Мурманской области, из которых 120 касалось уборки придомовых территорий. Обращения оперативно направляются на исполнение тем, в чьей зоне ответственности находятся проблемные территории: уборка снега в населённых пунктах – муниципалитетам, уборка придомовых территорий – управляющим компаниям. Основная часть заявок исполнена, а поступившие в конце недели находятся на проверке исполнения или в работе.

«Комфорт проживания и безопасность граждан – наша ключевая задача, – подчеркнул Алексей Лыженков. – В рамках заседания регионального штаба нами был принят ряд профилактических мер по предотвращению несчастных случаев, связанных со сходом снега и наледи с крыш зданий и сооружений, с учетом периода обильных осадков».

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