В муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусы

Девять дополнительных школьных автобусов, приобретенных за счёт средств федерального бюджета, передали в муниципалитеты региона. По одному – в Заозерск и Мончегорск, по два автобуса в Кировск, Оленегорск и Кольский район, ещё один автобус передан на баланс областного учреждения – детского оздоровительного центра «Гандвиг».

Ключи от спецтранспорта руководителям вручила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«За последние четыре года мы обновили парк школьных автобусов на 64 единицы. 53 автобуса приобрели за счёт федерального бюджета и 11 за счёт средств областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере — жить». Благодаря этой работе в регионе нет школьных автобусов, которым приходилось бы продлевать срок службы», — отметила Оксана Демченко.

«На этом программа не останавливается. У нас есть заявки, например, из Печенгского округа. Сейчас там работают автобусы 2012 и 2017 годов выпуска. Им на замену мы осенью ожидаем автобусы вместимостью более 30 мест согласно заявке», —дополнила министр образования Диана Кузнецова.

Автобусы будут использоваться как для доставки обучающихся от места жительства до места обучения и обратно, так и для их проезда до мест проведения образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все поставленные школьные автобусы соответствуют требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, оборудованы тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цвета.

Фото: https://gov-murman.ru