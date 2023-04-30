В муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусыБольше половины жителей СЗФО считают, что за последние 10 лет работа пожарных стала труднее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.23 13:00

В муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусы

Девять дополнительных школьных автобусов, приобретенных за счёт средств федерального бюджета, передали в муниципалитеты региона. По одному – в Заозерск и Мончегорск, по два автобуса в Кировск, Оленегорск и Кольский район, ещё один автобус передан на баланс областного учреждения – детского оздоровительного центра «Гандвиг».

Ключи от спецтранспорта руководителям вручила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«За последние четыре года мы обновили парк школьных автобусов на 64 единицы. 53 автобуса приобрели за счёт федерального бюджета и 11 за счёт средств областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере — жить». Благодаря этой работе в регионе нет школьных автобусов, которым приходилось бы продлевать срок службы», — отметила Оксана Демченко.

«На этом программа не останавливается. У нас есть заявки, например, из Печенгского округа. Сейчас там работают автобусы 2012 и 2017 годов выпуска. Им на замену мы осенью ожидаем автобусы вместимостью более 30 мест согласно заявке», —дополнила министр образования Диана Кузнецова.

Автобусы будут использоваться как для доставки обучающихся от места жительства до места обучения и обратно, так и для их проезда до мест проведения образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все поставленные школьные автобусы соответствуют требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, оборудованы тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цвета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Рок-н-рольщики». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика