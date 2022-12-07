В муниципальном этапе Кубка губернатора Мурманской области по волейболу и баскетболу среди школьных клубов приняли участие 207 спортивных клубов

Кубок губернатора Мурманской области по волейболу и баскетболу среди школьных клубов включал 3 этапа: муниципальный, зональный и финальный. Следующий этап соревнований проходил по зональному принципу: «Север», «Запад», «Центр» и «Юг». Игры провели с 16 по 25 ноября в 4 муниципальных образованиях региона. Из 53 участников в финал вышли 23 команды.

Финальные игры по волейболу и баскетболу состоялись 5 и 6 декабря одновременно на двух площадках. В спорткомплексе «Энергетик» посёлка Мурмаши за звание сильнейших боролись волейболисты из Кандалакши, Печенги, Мурманска, Апатитов и ЗАТО Александровска. Победителем среди девушек стала апатитская команда, «серебро» – у Печенги, «бронза» – у кандалакшан. Среди юношей победу одержала команда из Апатитов, второе место заняла Кандалакша, третье – ЗАТО Александровск.

В физкультурно-оздоровительном комплексе города Колы финальные игры прошли у баскетболистов. Соревновались команды из Полярных Зорь, ЗАТО Александровска, Североморска, Оленегорска, Кандалакши, Мурманска и Мончегорска. Обладателем кубка стала команда юношей из Оленегорска, «серебро» получил ЗАТО Александровск, 3 место – у Полярных Зорь. Среди девушек лучше всех оказалась команда из Мончегорска, 2 место – у кандалакшан, «бронзу» получили мурманчане.

Победители и призёры были награждены кубками, грамотами, а также денежными призами. Все участники получили медали, грамоты и сувениры на память об участие в играх.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 12 и 13 декабря в Мурманском легкоатлетическом манеже за Кубок губернатора будут сражаться юные заполярные футболисты.

Фото: https://gov-murman.ru