В муниципальных образованиях Мурманской области продолжается дорожная кампания

Большой объём работ запланирован в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

В Оленегорске на автомобильных дорогах местного значения: улицах Западная и Восточная, а также проезде от улицы Строительная до дома №4 на улице Восточная подрядчик приступил к ремонту. На объектах ведется разработка грунта в местах расширения проезжих частей и устройства автомобильных стоянок, установка бортового камня. В процессе работ планируется отремонтировать порядка 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустроить тротуар и три автомобильные стоянки.

В Кировске дорожники также приступили к работам на следующих участках улично-дорожной сети: от центральной «Почты» до здания администрации и от дома №8 по просп. Ленина до развязки с кольцевым движением; участке автомобильной дороги по ул. Кондрикова, от перекрестка у почты до поворота к многоквартирному дому №6, и на участке объездной автодороги 20 км, район ул. Олимпийской.

На дорогах Заозерска устранены все дефекты, выявленные по результатам весеннего обследования дорог, нанесено 18,9 км горизонтальной дорожной разметки, включая обновление линий пешеходных переходов, разделительных полос и знаков остановки транспорта.

Также ямочный ремонт предстоит во дворах на улицах Колышкина, 6, 8 и Мира, 11, 13. Там в летний период будут приведены в нормативное состояние значительные участки проезжих частей. Дворы были выбраны жителями путем онлайн-голосования на платформе «Наш Север», организованного по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/