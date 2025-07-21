В муниципальных образованиях Мурманской области продолжается дорожная кампания

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!». В Североморске дорожная кампания в рамках реновации ЗАТО в активной стадии: работы ведутся на всех запланированных объектах.

На улице Советская - одной из центральных магистралей, предусмотрены работы по замене асфальтового покрытия, тротуаров и установка новых опор наружного освещения. Сейчас подрядная организация ведет работы по устройству новой ливневой канализации.

На проезде от дома № 3 по улице Комсомольской до дома № 7 по улице Флотских Строителей уже демонтировано старое асфальтовое покрытие и установлены новые бортовые камни, кроме этого, специалисты смонтировали 15 новых опор для уличных фонарей.

Также ведутся работы на улицах Северная Застава и Генерала Фулика. Более половины запланированных работ выполнено. Здесь, как и на других участках, не только меняют асфальтобетонное покрытие, но и расширяют проезжую часть, обустраивают тротуары и меняют опоры освещения.

В Заозерске работы идут также в высоком темпе: обновляются покрытия переулков Спортивного, Школьного и Молодёжного, а также улицы Флотской. Старый слой асфальта снят на участке дороги в Губу Нерпичья — скоро здесь начнут укладывать новое покрытие.

В Мончегорске дорожная кампания проходит в рамках плана «На Севере – жить!».

На проспекте Металлургов (от пересечения с улицей Сопчинская до пересечения с улицей Железнодорожная) продолжаются ремонтные работы. Кроме обновления дорожного полотна проезжей части замене подлежат ливнеприёмники и частично ливневая канализация. Общий объём выполняемых работ составит порядка 17 тысяч кв. метров.

После завершения работ на проспекте Металлургов подрядная организация продолжит работы на участке дороги в поселке Риж-Губа, где приведут в порядок более 3,5 тысячи кв. метров дорожного полотна.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550583/#&gid=1&pid=1