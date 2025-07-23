В муниципальных образованиях Мурманской области продолжается дорожная кампания

В Апатитах ремонтируют дороги в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». На улицах Жемчужная и Космонавтов обновили тротуары. Работы выполнены в рамках муниципальной программы и завершились на полтора месяца ранее запланированного срока.

Общий объём обновленных пешеходных зон составил более 1,1 тысячи кв. метров. Кроме того, на улице Космонавтов обустроили систему ливневой канализации.

На проспекте Сидоренко и улице Строителей ремонтные работы продолжаются. Здесь планируется обновить почти 30 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

В Снежногорске в рамках реновации ЗАТО идёт ремонт междворового проезда от дома №2 по улице Стеблина до дома №25 по улице Бирюкова. В настоящее время проводятся подготовительные работы: демонтировано старое дорожное полотно, идет подготовка фундамента для укладки бортового камня, а вдоль дома №2 по улице Стеблина рабочие занимаются демонтажем скалы для расширения проезжей части.

Вопрос неудовлетворительного состояния дороги данного двора находился на контроле: осенью жильцы обращали внимание на недостаточное освещение, зимой – на некачественную уборку двора от снега: из-за припаркованных автомобилей был ограничен проезд техники, также узкий двор создавал трудности и для вывоза мусора.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, благодаря программе реновации ЗАТО на данном участке будет расширена проезжая часть, обустроены тротуар и дополнительная парковка на территории бывшей спортивной площадки, а также установлено 26 светильников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550758/#&gid=1&pid=2