В муниципальных образованиях пройдут мероприятия, посвящённые 30-летию Мурманской областной Думы

В рамках юбилея в апреле для учащихся средних школ, колледжей, студенческой молодёжи начинается цикл мероприятий об истории и особенностях развития парламентаризма в Мурманской области. В парламентских уроках, конференциях, круглых столах, классных часах и дискуссиях примут участие депутаты областной Думы.

Юные северяне смогут обсудить роль областной Думы в развитии нашего региона, её значение и достижения, поговорить об особенностях законодательного органа власти, молодёжного парламента, задать интересующие вопросы региональным парламентариям и поделиться своими знаниями со сверстниками.

- Такие познавательные мероприятия расширяют кругозор молодого поколения, - считает председатель Думы Сергей Дубовой. – Дают понимание истории Мурманской области, важной частью которой была и остаётся законодательная власть.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29834/