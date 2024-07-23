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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.24 13:30

В муниципальных образованиях региона в этом году отремонтируют 135 объектов улично-дорожной сети в рамках плана «На Севере – жить»

О дорожной кампании этого года в ходе вчерашнего оперативного совещания доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«В этом году в Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в муниципальных образованиях региона отремонтируют 135 объектов, из них 27 – в столице Кольского Заполярья», – рассказала Юлия Полиэктова.

На сегодняшний день активные дорожные работы в рамках нацпроекта идут на 9 объектах Мурманска. Улица Декабристов, Зои Космодемьянской, Подстаницкого и проезд от д. 27 до дома 33 по ул. Достоевского (в районе МАДОУ города Мурманска №123) в высокой степени готовности: завершены работы по замене бортовых камней, устройству тротуаров и укладке асфальта. 

Завершены ремонты на улицах Гвардейская, Фестивальная и Полярный Круг, переулке Водопроводный и на Нижне-Ростинском шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова). Также обновлены улица Приморская в жилом районе Росляково, проезды от дома 228 по просп. Кольскому до дома 27 по ул. Капитана Копытова, вдоль домов 15, 18, 19 и 21 по ул. Капитана Орликовой и Михаила Ивченко.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ремонтируются объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря поддержке областного правительства на сегодняшний день обновлено уже 35 объектов улично-дорожной сети муниципальных образований, 12 – находятся в высокой степени готовности, а на 19 – работы проведены более, чем на 50%.

В плане мероприятий по реновации ЗАТО запланировано отремонтировать 57 объектов в населенных пунктах, где дислоцированы воинские формирования.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в областном центре дорожные работы завершены полностью на 11 объектах. В высокой степени готовности проезд вдоль домов 29-35 по ул. Шабалина, Баумана и Прибрежная дорога. На сегодняшний день работы продолжаются на 5 объектах. Работы ведутся согласно графикам.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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