В МУП «Торгово-бытовой комплекс» выявлены факты выплаты заработной платы с нарушением установленных сроков

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности МУП «Торгово-бытовой комплекс», во время которой было установлено, что в учреждении в соответствии с заключенными трудовыми договорами осуществляют деятельность 18 работников. Приказом руководителя в соответствии с требованиями ст. 22 и 136 ТК РФ принято положение об оплате труда, которым установлены сроки выплаты заработной платы работникам 2 раза в месяц.

Вместе с тем, по результатам изучения документов выявлены факты выплаты заработной платы с нарушением установленных положением об оплате труда сроков.

В связи с выявленными нарушениями в отношении и.о. директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений внесено представление.