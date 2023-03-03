В Мурманск доставили оборудование для первого пункта приёма вторсырья «Вторматик»

Подготовка к открытию первого в регионе пункта приёма вторичного сырья «Вторматик» выходит на финишную прямую – в Мурманск доставили основное оборудование, его монтаж начнётся со дня на день.

Место для размещения «Вторматика» определили региональные власти, он появится в областном центре по адресу Кольский проспект, 51. Компания-подрядчик группы АО «Ситиматик» завершила изготовление модуля в феврале. После подведения необходимых коммуникаций экопункт будет готов к работе, ориентировочно к апрелю 2023 года.

В пункте приёма «Вторматик» северяне смогут за денежное вознаграждение сдавать популярные виды фракций для дальнейшей переработки. В их числе – ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, бумага и книги без переплета, а также картон. Перечень принимаемого вторсырья, правила его подготовки к сдаче, а также расценки будут размещены на сайте http://vtormatik.ru/ в разделе «Мурманская область».

Пункты приёма вторичного сырья «Вторматик» уже работают в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Первый экопункт открылся в конце 2021 года в Энгельсе. Основная задача пунктов приема «Вторматик» – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального числа вторичных ресурсов. В будущем на площадке «Вторматик» в Мурманске будут проходить образовательные мероприятия, посвященные вопросам экономики замкнутого цикла и раздельного сбора отходов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».