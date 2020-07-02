В Мурманск доставили самоподъёмную плавучую буровую установку

Как сообщает ФГУП «Росморпорт» на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», лоцманы компании в ночь с 22 на 23 июня выполнили лоцманские операции, связанные с выгрузкой, буксировкой и постановкой на опоры у причала № 9 в морском порту Мурманск самоподъёмной плавучей буровой установки «RIENTAL DISCOVERY»(флаг Панама) с судна-дока «LV XIN GUARG HUA»(флаг Гонконг)