В Мурманск доставлена частица Огня Победы

Сотрудники Северо-Западного филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» в рамках акции «Огонь Победы» привезли в Мурманск частицу Вечного огня с Поклонной горы в Москве. Лампада проделала путь из столицы через Великий Новгород, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Такие же частицы доставлены в 12 городов-героев и городов воинской славы России. Из столицы участники акции двигались по двум маршрутам — южному и северному. Конечной точкой первого стал город-герой Севастополь, второго — город-герой Мурманск.

В честь прибытия на Север священного символа Победы у мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялся митинг. В нём приняли участие директор Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Андрей Красовский, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, регионального комитета молодёжной политики, администрации города Мурманска, общественники, военнослужащие, кадеты, юнармейцы. Почёетными гостями торжества стали пожилые мурманчане — дети войны.

— Вечный огонь с Поклонной горы в Москве проделал далекий путь и прибыл в город-герой Мурманск. Для нас это очень важно. Это символ вечной благодарности тем, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял свободу и независимость нашего государства. Сегодня, когда перед страной встают новые вызовы, мы обращаемся к нему, чтобы черпать силы и вдохновение, — отметил в своем выступлении заместитель главы города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

Лампада с Огнем Победы была установлена у Вечного огня. Участники митинга возложили к подножию монумента цветы и венки, почтили память павших минутой молчания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29881&page=1