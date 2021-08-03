В Мурманск из одиночной полярной экспедиции вернулся амбассадор «Чистой Арктики» Фёдор Конюхов

2 августа на атомном ледоколе «50 лет Победы» в Мурманск вернулся путешественник Федор Конюхов. На причале его и капитана Дмитрия Лобусова встретили временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, прибывший в регион дать старт проекту «Дни зелёных действий, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Своими впечатлениями и наблюдениями путешественник поделился на брифинге. Он рассказал о проведенных 249 часах на дрейфующей льдине, о встретившейся ему нерпе и особом отношении к Арктике, которое должно быть воспитано в каждом человеке.

«На мой взгляд, надо чаще бывать в Арктике. Нужно, чтобы Арктика не тосковала, необходимо позаботиться об этой уникальной территории. Именно тогда Арктика станет чище. Когда наш ледокол остановился, на льду собрались больше 100 человек, которые провели там свыше 6 часов. Они никакого мусора за собой не оставили, только следы на снегу. Я очень рад, что люди с таким трепетом относятся к природе», – отметил путешественник.

Экспедиция состоялась в рамках комплексной экологической программы «Чистая Арктика», суть которой заключается в генеральной уборке арктических территорий от накопленного вреда.

«Арктика – это жемчужина не только в экономике, но и в экологии России. Здесь создаются крупнейшие проекты, применяются уникальные технологии, хранятся огромные богатства. Наша задача – не просто грамотно распорядиться этой кладовой, а создать высокоэкологичные продукты», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин,

Мурманская область является одним из наиболее хозяйственно освоенных районов Арктики, именно поэтому правительство области ответственно и комплексно подходит к решению проблемы накопленного экологического ущерба.

«У нас утверждён региональный перечень мероприятий, который включает 109 объектов, в числе которых 22 муниципальные свалки ТКО и 2 пометохранилища бывших птицефабрик, подлежащие первоочередной рекультивации, а также 12 затопленных и затонувших объектов в акватории Кольского залива», – пояснила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы присоединиться к программе «Чистая Арктика» и принять непосредственное участие в очистке территорий, нужно подать заявку на сайте чистая-арктика.рф.