В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции. Они полгода выполняли служебно-боевые задачи в составе сводного отряда на территории Республики Ингушетии.

В торжественной обстановке на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с заместителем начальника УМВД России по Мурманской области полковником полиции Вячеславом Рымановым, а также коллеги, друзья, родные и близкие.

Командир сводного отряда полиции доложил руководству УМВД области о выполнении личным составом поставленных задач в полном объёме. Представители Мурманской области поддержали высокий авторитет заполярной полиции, подтвердили репутацию высокопрофессиональных и добросовестных сотрудников, верных присяге и служебному долгу.

Стоит отметить, что уже более десяти лет в Северо-Кавказский регион для содействия местным органам внутренних дел из Заполярья направляются оперативные сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Личный состав отряда на постоянной основе принимает участие в мероприятиях, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, в раскрытии преступлений, в специальных комплексных профилактических операциях, в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Вячеслав Рыманов поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу, пожелал удачи, крепкого здоровья, успехов. Отличившимся сотрудникам он вручил ведомственные знаки отличия за высокие показатели в службе и успешное выполнение особо сложных задач.

Сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. Теперь им необходимо полностью восстановиться и набраться сил, чтобы после отпуска вернутся в строй, в свои подразделения и снова приступить к выполнению служебных обязанностей на территории области.

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