В Мурманск направляются участники автопробега «Города-герои – города героев»

Масштабная акция стартовала во вторник, 29 апреля, из столицы от обелиска «Москва – город-герой» на площади Дорогомиловская Застава.

Три экипажа, направляющиеся по северному, западному и южному маршрутам посетят одиннадцать городов-героев и крепость-герой на территориях России и Белоруссии.

В город-герой Мурманск автоколонна, состоящая, в том числе и из автомобилей марки «Москвич 3», прибудет в воскресенье, 4 мая.

Участники проекта вместе с депутатами Мурманской областной Думы почтят память защитников Советского Заполярья, возложат цветы к стелам городов-героев, заберут капсулу с землей из города воинской славы Полярного, а также встретятся с юными северянами.

Патриотический проект, реализуемый Московской городской Думы, приурочен к юбилейным датам присвоения званий «Город-герой», «Крепость-герой» и 80-летию Великой Победы и завершится 8 мая прибытием всех экипажей в Москву. Его цель – прославление подвигов городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32441/