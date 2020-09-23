В Мурманск поступила первая партия вакцины от CОVID-19

Сейчас Минздрав России совместно с логистическими компаниями на небольших партиях отрабатывает цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Требования к транспортировке и хранению ампул строгие, вакцину перевозят в контейнерах с терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.

Препарат доставили в Мурманск самолётом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во время пути находился электронный термодатчик, который контролировал температуру. Она сохранялась на уровне –18°C, что соответствует требованиям по транспортировке.

«Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний», – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3–4 недели.

«Мы создавали наш препарат таким образом, чтобы в результате вакцинации не просто образовались антитела к данному возбудителю, а именно появились нейтрализующие. У вакцинированных титр нейтрализующих антител в 1,5–2 раза выше, чем у переболевших», – сообщил создатель вакцины академик Александр Гинцбург.