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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.23 21:45

В Мурманск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Сегодня к принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в Свято-Никольском кафедральном соборе города Мурманска совершен молебен о победе и успешном завершении специальной военной операции, который возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии.

По окончании молебна верующие смогли поклониться святыне.

Завтра мощи небесного покровителя русского воинства будут доставлены в храм Спаса на Водах. Там ковчег пробудет с 8.30 до 12.00. Божественную литургию и молебен также возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии. 

Затем ковчег побывает в Североморске и Мончегорске.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25477&page=1

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