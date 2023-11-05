Сегодня, 5 ноября, в Мурманск прибыл туристический поезд «К северному сиянию». Круиз охватывает города Русского Севера и следует по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Вологда – Москва. В путешествие по маршруту отправились порядка 160 пассажиров.

Продолжительность путешествия составляет пять дней и четыре ночи.

«Гости туристического поезда смогут познакомиться с самым большим городом в мире за полярным кругом. Посетить знаменитую Териберку, отправиться к хаски и оленям в парк отдыха, поохотиться за северным сиянием. Создание нового турпродукта с таким партнёром, как РЖД, –важный шаг в развитии туризма», – рассказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru