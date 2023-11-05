Мурманская область. Арктика (16+)05.11.23 19:00
В Мурманск прибыл туристический поезд
Сегодня, 5 ноября, в Мурманск прибыл туристический поезд «К северному сиянию». Круиз охватывает города Русского Севера и следует по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Вологда – Москва. В путешествие по маршруту отправились порядка 160 пассажиров.
Продолжительность путешествия составляет пять дней и четыре ночи.
«Гости туристического поезда смогут познакомиться с самым большим городом в мире за полярным кругом. Посетить знаменитую Териберку, отправиться к хаски и оленям в парк отдыха, поохотиться за северным сиянием. Создание нового турпродукта с таким партнёром, как РЖД, –важный шаг в развитии туризма», – рассказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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