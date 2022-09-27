В Мурманск прибыла бизнес-миссия из Турецкой Республики

В Мурманске при содействии регионального Центра поддержки экспорта проходит реверсная бизнес-миссия из Турецкой Республики. Она продлится с 26 сентября по 1 октября.

В состав делегации вошли представители четырёх турецких компаний-туроператоров.

Представители туристической индустрии Турции из сферы выездного туризма примут участие в ряде встреч с туроператорами Мурманской области. Они осмотрят основные достопримечательности региона и элементы туристической инфраструктуры.

Деловые переговоры о возможностях заключения внешнеторговых контрактов и условиях посещения турецкими туристами Кольского Заполярья пройдут 1 октября.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в реверсной бизнес-миссии реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: gorobzor.ru