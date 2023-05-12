В Мурманск прибыли участники акции «Салют Победе!»

Сегодня в Мурманск прибыла делегация общественных деятелей и ветеранов Одинцовского городского округа Московской области.

Напомним, ежегодная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе!» приурочена к знаковым событиям Великой Отечественной войны, она проходит по городам-героям и местам крупнейших сражений времен войны.

Программа мероприятий сегодня началась с митинга на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Участие в митинге также принял глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В течение двух дней гостей Мурманской области ждут выезды к местам воинской славы, знакомство с уникальной природой Заполярья и самим Мурманском, а также культурная программа от местных артистов в Мурманской областной филармонии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24981&page=1