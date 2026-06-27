В Мурманск прибыли участники автопробега «Дорогами народных ополченцев»

Акция реализуется по инициативе Московской городской Думой в рамках патриотического проекта «Города-герои – города героев».

В этом году она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 85-летию начала формирования народного ополчения. Автопробег проходит по трем маршрутам: «Запад», «Юг» и «Север» и охватывает 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Белоруссии. Командирами экипажей «Северного», «Западного» и «Южного» маршрутов автопробега стали Герои Российской Федерации и Советского Союза – депутаты Московской городской Думы и члены Клуба Героев.

Приветствуя гостей, депутат региональной Думы Михаил Белошеев отметил важность этого патриотического проекта, который призван популяризировать историю городов-героев и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

На митинге в Мурманске участники автопробега и региональные парламентарии почтили память воинов Полярной дивизии.

— Автопробег – это живая нить памяти, которая связала самые разные уголки России, – подчеркнул Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы седьмого созыва. – Его миссия и цель – сохранить главную ценность – нашу общую историческую правду и безграничную благодарность народу-победителю. Сегодня здесь стоят представители разных регионов. И это лучшее доказательство того, что мы – единый народ, связанный общей историей и общей судьбой.

Говоря о теме автопробега в этом году, Герой Российской Федерации, депутат Московской городской Думы Аркадий Корольков отметил массовый героизм жителей городов-героев, мужество ополченцев, которые отправлялись на верную смерть.

— Это настоящие герои Кольской земли и нашей великой страны. Важно знать и чтить их подвиг.

Вчера на встрече участников автопробега с курсантами Мурманского регионального отделения Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» состоялся живой и открытый диалог между разными поколениями. Он стал уникальной возможностью для молодёжи напрямую пообщаться с людьми, которые совершили невозможное ради защиты нашей Родины.

По мнению координатора Московской Ассоциации ветеранов СВО, участника СВО Сергея Карелина, встреча прошла отлично, ребята задавали немало вопросов. Заинтересованность заполярной молодежи отметил и Герой России Александр Думчиков. Важно доносить до ребят значимость служения Родине, почему наши деды, не щадя своей жизни, шли на битву, защитить правду о Победе, а в целом – сеять в молодёжи зерна патриотизма.

По инициативе участников проекта в ЦННТ «Родина» для мурманчан был организован показ полнометражной версии фильма «По зову сердца» об участии Народного ополчения в Битве за Москву, снятого киностудией «Военфильм» режиссёром Игорем Угольниковым.

Из Мурманска Северный маршрут автопробега стартует в Карелию, далее в Санкт-Петербург и Тверь. Экипажи посетят памятные места, связанные с подвигами и судьбами народных ополченцев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34556/