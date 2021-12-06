В Мурманск приедет поезд Деда Мороза

В рамках праздничного проекта РЖД Мурманск посетит сказочный поезд Деда Мороза – об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы договорились об этом с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, несмотря на то, что изначально маршрутом не предполагался визит в нашу область. И за это содействие и за эту поддержку я благодарю руководителя РЖД», – отметил глава региона.

Дед Мороз прибудет 13 января – в канун старого Нового года. В связи с этим губернатор поручил региональным ведомствам провести необходимые подготовительные мероприятия.

«Прошу в соответствии с этим Минкульт подготовить праздничную программу для ребят и взрослых. Также прошу Минтранс во взаимодействии с Октябрьской железной дорогой и руководством железнодорожного вокзала отработать вопрос постановки поезда для наиболее комфортного посещения гостями с детьми», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, поезд Деда Мороза – праздничный проект холдинга «РЖД», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки.

Путешествие Деда Мороза стартовало 5 декабря и продлится 42 дня, а его маршрут пройдёт через 37 городов из 32 субъектов Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.