В Мурманск приходит «Ночь кино»

26 августа в Мурманский Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает гостей на всероссийскую акцию «Ночь кино».

Как сообщает vk.com/murmanculture, в этот день с 16.00 состоится детская игровая программа с подвижными играми, викторинами и конкурсами, будет работать уголок «Экономический калейдоскоп, или что я знаю о финансах».

А показ художественных фильмов состоится: 16.30 - «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко); 18.30 - «Вызов» (реж. Клим Шипенко); 21.30 - «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк).

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266881%2Falbum-139605315_00%2Frev