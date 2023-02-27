В Мурманск приходит весна, в городе откроется ярмарка «Весенний каприз»

В Мурманске с 1 по 5 марта в павильоне «МурманЭКСПО» будет работать ярмарка «Весенний каприз». 25 регионов России представят мясную и рыбную продукцию, соленья, сладости, чай и специи, стенды с подарками для близких.

Ярмарка пройдёт по адресу: г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Время работы: 1-4 марта - с 11.00 до 19.30; 5 марта - с 11.00 до 17.30.