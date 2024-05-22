В Мурманск пришёл полярный день и снова открывается уличный кинотеатр

Он будет работать 24-26 мая на улице Воровского. В программе показов: мультфильмы, видовые ролики о Кольском Заполярье, а также короткометражные и документальные фильмы, в том числе снятые мурманскими кинематографистами.

Как отмечает vk.com/murmanculture, не обойдётся и без премьер:

25 мая в 16.00 - короткометражный игровой фильм «Зимняя сказка» - дипломный проект участников проекта «Киноплощадка», в котором участвовали жители Печенгского района.

26 мая в 15.00 - фильм «Нойды. Северные ведьмы». Картина, снятая в нашем регионе, рассказывает о том, как в жизни трёх сестёр, саамских нойд появляется попавший в бурю юноша, который пытается влиться в их привычный уклад жизни. Съёмки проходили в Хаски-парке около посёлка Ловозеро, на озере Умбозере и в Лапландском заповеднике в районе города Мончегорска.

26 мая в 17.00 - анимационная лента «Пушкин и …Михайловское. Начало». Молодой поэт переживает смешные и загадочные приключения. Но ему помогают настоящие друзья, а в нём самом есть доброе верное сердце и любовь к жизни. В широкий прокат анимационный фильм выйдет 6 июня. А мурманчане посмотрят его на неделю раньше - в день рождения поэта по старому стилю.

По традиции в рамках работы уличного кинотеатра зрителей ждут конкурсы и викторины.

Время работы арктического кинотеатра: 24 мая - с 14.00 до 20.00; 25 и 26 мая - с 11.00 до 21.00. Полное расписание показов можно скачать по ссылке: https://vk.com/doc745115355_677278285?hash=1Tz0zTq0YOLGB0Sh3lXza1WKXJSMEWA1hU1QGKZczdT&dl=pnlyIEZfFWim5PE7kVOzn4v9VriZFFVwv7XHcQz11js

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273676%2Falbum-139605315_00%2Frev