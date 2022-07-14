В Мурманск с рабочим визитом прибыл директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар

Первым мероприятием стало совещание в Центре управления регионом, на котором было рассмотрено несколько важных вопросов, касаемо безопасности Мурманской области. Особое внимание было уделено подготовке к проведению межведомственного опытно-исследовательского учения сил и средств РСЧС в Арктической зоне Российской Федерации («Безопасная Арктика – 2023»).

Обсуждение началось с доклада начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслана Назарова о готовности заполярного главка к проведению учения, он отметил, что это будет уникальный опыт, поскольку в зимнее время подобных учений не проводилось.

На встрече присутствовал исполняющий обязанности генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян, с которым обсуждались предварительные вводные, планируемые для отработки с опытно-исследовательскими целями.

Как заключил Александр Бондар: «Тема вводных на судах «Атомфлота» возникла не просто так. В связи с повышением интенсивности судоходства, активного развития Северного морского пути отработка таких сценариев актуальна и востребована. Главной целью учения является совершенствование системы взаимодействия всех участников по ликвидации чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности не только персонала, но и населения арктической зоны».

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4791694#group=group-2&photo=6