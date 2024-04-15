В Мурманск с рабочим визитом прибыл генконсул Индии в Санкт-Петербурге

В ходе рабочего визита генерального консула Индии в Санкт-Петербурге Кумара Гауравы в Мурманскую область состоялась встреча с заместителем губернатора Ольгой Вовк.

«Сегодня мы хотели бы обсудить основные направления сотрудничества между нашим регионом и Индией в разных сферах. На уровне региона большой потенциал имеет сотрудничество в таких сферах, как наука, технологии и инновации, фармацевтика и атомная энергетика, добыча полезных ископаемых. Заранее благодарны вам за взаимодействие и дальнейшую совместную работу», – отметила в приветственном слове заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Кумар Гаурав отметил, что сегодня состоялся его первый визит в город Мурманск.

«У меня есть несколько вещей, которые я хочу сказать в первую очередь. Я хотел бы передать свои пожелания скорейшего выздоровления Андрею Владимировичу. Я желаю ему хорошего здоровья и всего самого наилучшего. Искренне и от всего сердца», – сообщил генконсул.

Он отметил, что эта встреча в очередной раз подчеркивает важность и значимость отношений между Индией и Россией.

«Взаимоотношения Индии и России находятся на необычайно высоком уровне, и наше стратегическое привилегированное партнёрство – это уникальный опыт для обеих стран. Данным партнёрством с Индией не может похвастаться ни одна страна в мире. И этот визит лишь укрепляет наши двусторонние отношения. Я очень рад буду услышать ваши идеи, ваше видение развития этих отношений и перспектив работы в будущем. Мурманский регион является ключевым регионом для развития наших взаимоотношений в стратегических Арктических регионах. И я буду рад передать ваши пожелания и идеи новому послу Индии», - отметил Кумар Гуарав.

Он также отметил, что экономическое развитие наших стран в последние годы достигло небывалых высот. Так, в 2024 году торговый баланс превысил 50 млрд долларов, хотя достичь порога в 35 млрд планировалось только в 2025 году.

В продолжении встречи вице-губернатор Ольга Вовк презентовала гостям регион, рассказав об основных направлениях развития региона, как ключевого участника Арктической зоны РФ.

«Регион занимает стратегическое положение на карте России. Полностью входит в АЗРФ, и целиком попадает под действие арктических преференций, входит в свободную экономическую зону. Прямой доступ в Мировой океан и на трассы Северного морского пути без прохождения международных проливов открывают уникальные возможности для развития логистики. Мурманская область – это доступная Арктика. Город Мурманск – самый крупный в мире за Полярным кругом, столица Арктики», – отметила Ольга Вовк.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, далее участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе потенциал побратимского сотрудничества в рамках расширения географии межмуниципального сотрудничества с целью развития гуманитарно-культурных связей, взаимодействия в области культуры, образования, туризма, молодёжной политики и спорта.

Фото: https://gov-murman.ru