Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 17:00
В Мурманск состоится проверка средств оповещения
29 мая 2024 года на территории муниципального образования город Мурманск проводится проверка средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области (РСО).
Как сообщает администрация города Мурманска, целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РСО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
Фото: https://adm44.ru/news/detail.php/41758/
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